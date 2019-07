मॉब लिंचिंग: PM मोदी को लिखे 49 हस्तियों के पत्र के विरोध में कंगना-प्रसून समेत 62 का खुला खत

नई दिल्ली। देश में मॉब लिंचिंग को लेकर पीएम मोदी को लिखी 49 हस्तियों की चिट्ठी का जवाब अब 62 शख्सियतों ने खुले खत के रूप में दिया है। कंगना रनौत , प्रसून जोशी समेत 62 शख्सियतों ने अपने खुले खत में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने वालों की खिलाफत करते हुए कहा है कि यह पत्र पूर्वाग्रह से प्रेरित है।

Lyricist Prasoon Joshi's on 62 personalities writing an open letter against 'selective outrage and false narratives': They (49 people who wrote to PM Modi) seem hell bent to portray that there is deliberate wrongdoing prevalent- thereby dishonestly creating a false narrative. pic.twitter.com/OeI1iGDmcC