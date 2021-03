मोबाइल ऐप ने किया शशि थरूर जैसी अंग्रेजी सिखाने का दावा, जानिए कांग्रेस नेता ने क्या उठाया कदम

नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर के अंग्रेजी ज्ञान से तो आप वाकिफ होंगे ही। आए दिन वे अंग्रेजी के यूनिक शब्दों के साथ सुर्खियों में बने रहते हैं। उनका अंग्रेजी ज्ञान देश ही नहीं विदेशों में काफी पॉपुलर है।

अपनी इसी अंग्रेजी को लेकर एक बार फिर शशि थरूर चर्चा में हैं। लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दावे से अंग्रेजी सिखाने वाली एक मोबाइल ऐप को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने ऐप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी की है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

This has been drawn to my attention by many unwitting students who were misled by this app. I wish to make it clear that I have NO connection to this app &have NOT endorsed it in any way. I will take legal action to stop the misuse of my name & image for commercial purposes. pic.twitter.com/C2dZhP47dd