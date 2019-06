मनी लॉन्ड्रिंग केस: 12वीं बार पूछताछ के लिए ED दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा

नई दिल्‍ली। ईलाज के लिए विदेश जाने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर पहुंचे। इस मामले में ईडी के अधिकारियों की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक अभी तक रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर में ही हैं।

