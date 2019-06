Monsoon Update: उत्तर भारत में बारिश की 12 साल में सबसे बड़ी बेरुखी, ये है बड़ी वजह

नई दिल्ली। केरल में भले ही मानसून ( Monsoon ) ने अपनी दस्तक दे दी हो, लेकिन देश कई इलाकों में अब भी मानसून की बेरुखी जारी है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो पिछले 12 साल में इस वर्ष मानसून ( Monsoon ) ने आने में सबसे ज्यादा देरी हुई है। इसके पीछे की वजह चक्रवाती तूफान वायु ( Cyclone Vayu ) तो है ही साथ ही अरब सागर में बना निम्न दबाव ही है।

पूर्वोत्तर की तरफ मुड़ा मानसून

उत्तर भारत में पिछले दो दिन में मौसम ने जरूर अना रुख थोड़ा बदला है। यहां हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान कमी आई है, लेकिन मानसून की बात करें तो ये अब तक उत्तर भारत में दस्तक नहीं दे पाया है। ऐसा पिछले 12 में पहली बार हुआ है जब उत्तर भारत में मानसून सभी देरी से पहुंचा है।

One Nation-One Election पर सर्वदलीय बैठक जारी, 14 पार्टियों ने बनाई दूरी

फिलहाल यहां है मानसून

इंडिनय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ( IMD ) के मुताबिक चक्रवाती तूफान वायु की वजह से मानसून का वक्त आगे बढ़ गया है। गुजरात में वायु के आने के चलते मानसून के आने में भी वक्त लगा। मानसून पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ गया। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम समेत कई इलाकों में प्री मानसून की हलचलें दिखाई दीं।

वहीं दक्षिण इलाकों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक में भी मानसून की हलचल दिखाई दे रही है। जबकि गोवा ठंडी हवाएं तो चल रही हैं लेकिन मानसून का असर नहीं दिख रहा है। हालांकि दो दिन पहले यहां हल्की बारिश जरूर हुई लेकिन अब मानसून का इंतजार बाकी है।

In the next 2 to 3 days, South #Konkan and #Goa and adjoining South Madhya #Maharashtra may see the arrival of Monsoon but #Mumbai will only see the onset around June 25. #MumbaiRainshttps://t.co/834fnboVxk