मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: SC ने CBI को दो हफ्ते में जांच पूरी करने का दिया निर्देश, मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस ( Muzaffarpur shelter home case ) में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( CBI ) के खुलासे के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसी को दो हफ्तों में मामले की जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने CBI को मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी दायर करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनावई 3 जून तक के लिए टाल दी है।

Muzaffarpur shelter home case: Supreme Court asks CBI to complete investigation into the alleged murder of 11 girls, in two weeks time. SC posts the matter for hearing on June 3 and asks CBI to file a status report.