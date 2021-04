नासिक हादसाः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए जांच के आदेश, मृतकों के परिजनों को 5 लाख की मदद

मुंबई। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच महाराष्ट्र में बुधवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 22 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन टैंकर के लीक होने के बाद हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, नासिक की घटना के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच का आदेश दिया गया है। बयान के मुताबिक, सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना-संकट ने देश को एक दुष्चक्र में बदल दिया है। कुल मिलाकर, कोरोना के खिलाफ एक विषम लड़ाई चल रही है.. जहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, जहां कोई दवाएं नहीं हैं, जहां कोई बेड नहीं हैं। इसकी वजह से मरीज मर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि नासिक म्युनिसिपल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लीकेज की दुर्घटना की खबर बहुत चौंकाने वाली है। एक ऑक्सीजन टैंक के लीक होने से 22 मरीजों की मौत हो गई.. मेरे पास इस दुख को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं हैं।

ठाकरे ने कहा कि जब महाराष्ट्र सरकार कोरोना संकट से लड़ने के लिए हर प्रयास कर रही है, तब अचानक इस तरह की दुर्घटना होती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस घटना की गहराई से जांच की जाएगी। जो भी इस दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ठाकरे ने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का राजनीतिकरण किसी को भी नहीं करना चाहिए। यह पूरे महाराष्ट्र पर हमला है। पूरा महाराष्ट्र नासिक में हुई त्रासदी पर शोक मना रहा है।

Nashik oxygen leak: Maharashtra CM announces ex-gratia of Rs 5 lakh for kin of deceased



Read @ANI Story | https://t.co/kfWNQFYa8J pic.twitter.com/NlV8YobHNH