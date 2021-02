जवाहर, पटेल, इंदिरा पर उंगली उठाना गलत, कल आप पर भी सवाल उठेंगे: फारुख अब्दुल्ला

नई दिल्ली। लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारुख अब्दुल्ला ( NC MP Farooq Abdullah ) ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन ( Corona Vaccine ) का पूरे देश में बांटा जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत कम लोगों को वैक्सीन मिल पा रही है। इसलिए सरकार को देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता के लिए प्रयास करने चाहिए ताकि लोग इस खतरनाक बीमारी से बच सकें। फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि कोरोना वायरस ( coronavirus ) मरीजों की संख्या में हम अमरीका ओर ब्रिटेन से जरूर पीछे हैं, लेकिन हमारे यहां अभी भी कोरोना से मौत के मामले सामने आ रहे हैं।

जिंदगी में पांच बार फूट-फूटकर रोए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, जानिए कौन से थे वो मौके?

I feel really bad when we see that we're pointing fingers at Jawaharlal, Sardar Patel, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi & other leaders. Tomorrow you may not be in power, will we talk about this PM then? This isn't Indian tradition. Respect the one who has gone: NC MP Farooq Abdullah pic.twitter.com/YzGX2CB8dz

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बधाई दी

फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि अभी हमारे देश में चिकित्सा की बुनियादी सेवाएं उस स्तर की नहीं है, जिनसे ग्रामीण इलाकों में लोगों की कोरोना से रक्षा की जा सके। इस दौरान उन्होंने ने कोरोना वैक्सीन के लिए उत्पादन के लिए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई की दिशा में काम किए जाने की बात पर भी जोर दिया। फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि देश में लंबे समय तक रहे लॉकडाउन की वजह से पर्यटन क्षेत्र, उद्योग और दुकानदारों को भारी परेशानी और घाटा उठाना पड़ा है। जम्मू-कश्मीर समेत समूचे देश में गरीबी की मार से लोग जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से 50 हजार नौकरियों देने का वायदा किया गया था, लेकिन एक भी नौकरी नहीं मिल पाई।

...जब गुलाम नबी आजाद के यह कहते ही सदन में बज गईं तालिया, देखें वीडियो

It's not a religious scripture that changes can't be made. If they (farmers) want it to be repealed, why can't you talk to them? I request that let's not stand on prestige. It's our nation. We belong to this nation, let's respect everybody in the nation: Farooq Abdullah, NC in LS pic.twitter.com/k7EM9GMJHl