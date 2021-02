जिंदगी में पांच बार फूट-फूटकर रोए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, जानिए कौन से थे वो मौके?

नई दिल्ली। राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ( Congress leader Ghulam Nabi Azad ) की मंगलवार को हुई विदाई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) भावुक हो गए। विपक्ष के नेता आजाद का इस महीने उच्च सदन में कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनके अलावा 3 और सदस्यों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ( Congress MP Ghulam Nabi Azad ) भी अपने आप को भावुक होने से रोक न सके। जिस घटना का प्रधामंत्री मोदी ने जिक्र किया, उसको याद करते हुए आजाद ने कहा कि उस समय वो चिल्लाकर रोए थे।

#WATCH | Congress leader Ghulam Nabi Azad who soon retires as Rajya Sabha MP says, he'll miss everybody, right from the gatekeeper of the Parliament to those inside the chamber, the chairman, the secretariat and all members of the Parliament pic.twitter.com/erhAVmase7