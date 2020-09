NCB रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सुशांत के मैनेजर सैमुअल को ले गई आपने साथ, पूछताछ जारी

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोपों की जांच में जुटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के आवास पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी अपने साथ ले गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB ) की एक टीम शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती के घर की तलाशी लेने के लिए पहुंची थी। छापेमारी के दौरान एनसीबी के अधिकारियों ने रिया के घर की तलाशी ली। इसके बाद शौविक चक्रवर्ती को अपने साथ लेकर चली गई। जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का लैपटॉप अपने कब्जे में लिया है।

Searches were conducted at Samuel Miranda & Showik Chakraborty's places in Mumbai. Senior officers were present during the searches. Both have been issued notices under section 67 of the NDPS Act, to join the investigation: Mutha Ashok Jain, Deputy DG, South-Western Region, NCB pic.twitter.com/G2ycodKTM6