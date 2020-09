आईपीएस प्रोबेशनर्स से PM Modi बोले - कोरोना काल में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने

नई दिल्ली। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के दीक्षांत समरोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने IPS प्रोबेशनर्स से कहा कि आप अपने खाकी वर्दी का सम्मान कभी कम नहीं होने देना। वर्तमान दौर चुनौतियों से भरा है। आपको अपनी वर्दी के लचीलेपन के बजाय उस पर गर्व होना चाहिए। ऐसा आप अपनी काबिलियत के दम पर साबित कर दिखा सकते हैं।

The human face of Khaki uniform has been engraved in the public memory due to the good work done by police specially during this #COVID19 pandemic: pm modi during his virtual address to young IPS officers at Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad https://t.co/zdwdt8SUmY