अयोध्या पर विवादित बयान से घर में घिरे नेपाल के PM Oli, नेता बोले- ऐसे दावों से India-Nepal में बढ़ रहा तनाव

नई दिल्ली। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ( PM K P Sharma Oli )ओली अपने ही बयान को लेकर बुरे फंसे हैं। दरअसल ओली ने भगवान राम ( Ram ) के जन्मस्थान को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद वह अपने ही देश में विवादों में घिर गए हैं।

केपी शर्मा का नेपाल में उनके बयान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। नेपाल ( Nepal ) के ही नेताओं का कहना है कि पीएम ओली के इस तरह के बयानों के चलते नेपाल और भारत ( Nepal India Relation ) के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है। पीएम ओली को ऐसे बयानों से बचना चाहिए।

भगवान राम के नेपाली होने का दावा कर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने लिए ही मुसीबत बढ़ा ली है। उनका अपने देश में ही जमकर विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय प्रजातांत्री पार्टी के सह-अध्यक्ष कमल थापा ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के निराधार, अप्रमाणित बयानों से बचना चाहिए। थापा ने ट्वीट कर लिखा- ऐसा लग रहा है कि पीएम तनावों को हल करने के बजाय नेपाल-भारत संबंधों को और खराब करना चाहते हैं।

हे राम !! भोलिको भारतीय समाचार: "Oli disavows Ayodhya's Ram, declares him to be Nepali from Birgunj" https://t.co/5yjwKznChp

थापा अकेले नहीं हैं जो ओली के दावे के विरोध में खड़े हैं। थापा के अलावा राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वागले ने भी पीएम ओली को चेतावनी दी कि भारतीय मीडिया पीएम के बयान से विवादास्पद सुर्खियां बटोर सकता है।

सोशल मीडिया पर भी पीएम ओली के बयानों को लेकर कई तरह की टिप्पणियां आना शुरू हो गईं। कुछ लोगों इसे हास्यास्पद कहा तो कुछ ने विवादित बताया।

Real Ayodhya lies in Nepal, not in India. Lord Ram is Nepali not Indian: Nepali media quotes Nepal Prime Minister KP Sharma Oli (file pic) pic.twitter.com/k3CcN8jjGV