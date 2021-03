कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में रविवार से नाइट कर्फ्यू

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट की उद्धव सरकार ने राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में बताया गया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर, मुख्यमंत्री ने रविवार की रात (28 मार्च) से नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ की वजह से संक्रमण फैलने से बचा जा सके। इसके साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त उपायों को लागू किया जा सके और इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। मॉल्स को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहने का निर्देश दिया गया है।

Coronavirus: दिल्ली में कोरोना के 1515 नए मामले, पांच लोगों की मौत





#CORRECTION | Night curfew to be imposed in Maharashtra from the night of 28th March. A separate order in this regard will be issued by the Disaster management and rehabilitation department soon: Maharashtra's Chief Minister Office pic.twitter.com/wq4cUTgZrs