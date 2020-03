Nirbhaya Case: दोषियों के शव लेकर DDU हॉस्पिटल पहुंचे अधिकारी, डॉक्टरों की टीम करेगी पोस्टमार्टम

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya Gangrape Case ) में चारों दोषियों को फांसी की सजा मिलने के बाद जेल और पुलिस अधिकारी उनके शवों को लेकर पश्चिम दिल्ली स्थित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ( DDU Hospital ) पहुंच गए हैं। चारों दोषियों के शवों का थोड़ी देर में पोस्टमार्टम होगा। दो एंबुलेंस में चारों दोषियों के शवों को लाया गया है। निर्भया के दोषी मुकेश, विनय, अक्षय और पवन के शव का पोस्टमार्टम ( Postmortem ) डॉक्टर बीएन मिश्रा की अगुवाई में पांच सदस्यीय मेडिकल टीम ( Medical Team ) करेगी।

Delhi: Bodies of 2012 Delhi gangrape case convicts brought to DDU Hospital for postmortem; The postmortem will be done as recommended by the Jail manual and Supreme Court guidelines. After the postmortem, the bodies of the convicts will be handed over to their respective families https://t.co/jOl8mqQQDB pic.twitter.com/lxONR632J7