निर्भया केसः 7 साल बाद मिला इंसाफ, तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को फांसी दी गई

नई दिल्ली। लंबा संघर्ष और तारीख पर तारीख मिलने के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब निर्भया ( Nirbhaya Gang rape Case ) के चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तिहाड़ जेल के बाहर इस समय जश्न का माहौल बना हुआ है। देर रात सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की याचिका खारिज होने के बाद चारों गुनहगारों को जल्लाद पवन ने सूली पर लटकाया। इससे पहले तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने फांसी घर का जायजा लिया ।

Live Updates:

- चारों दोषियों को फांसी दी गई

जल्लाद ने फंदे की गाठ को चेक किया

- जल्लाद ने फांसी का फंदा दोषियों के गले में डाला

- निर्भया के दोषियों को फांसी देने वाली जगह पर लाया गया।

Tihar jail officials to ANI: All four 2012 Delhi gang-rape death row convicts have been brought to the place where they will be hanged shortly. pic.twitter.com/dAaG5kiLsx