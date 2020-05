Economic Package : FM सीतारमण का ऐलान- आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करने जा रही सरकार

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( Coronavirus ) से गुजर रही देश की अर्थव्यवस्था ( Indian Economy ) को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ( Central Goverment ) ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज ( Economic Package ) का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर कर बनाए गए इस पैकेज से अर्थव्यवस्था का बूस्ट मिलेगा।

इस क्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ) और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ( Anurag Thakur ) ने शुक्रवार को आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण की जानकारी दी।

इस दौरान वित्त मंत्री ने खेती किसानी से लेकर रोजगार पैदा करने के तक कई क्षेत्रों में बड़ी घोषणाएं की।

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा और निवेश बढ़ाने के लिए वर्ष 1955 से मौजूद आवश्यक वस्तु अधिनियम ( Essential Commodities Act ) में बदलाव किया जा रहा है।

इसके लिए अलग से एक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा।

वित्त मंत्री का ऐलान— स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड

Government to amend the Essential Commodities Act to enable better price realisation for farmers; agriculture products including cereals, edible oils, oilseeds, pulses, onions, and potatoes to be de-regulated: FM pic.twitter.com/vdiWzrcBge