महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निर्विरोध चुने गए विधान परिषद सदस्य, 8 अन्य भी बने MLC

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ( Maharashtra CM Uddhav Thackeray ) को गुरुवार को निर्विरोध राज्य विधान परिषद ( Member of Legislative Council )

का सदस्य चुन लिया गया, जो सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन ( Mahavikas Aghadi Alliance ) के लिए एक बड़ी राहत है।

उद्धव का परिषद के लिए चुनाव छह माह पुरानी शिवेसना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-और कांग्रेस गठबंधन सरकार को स्थिरता प्रदान करेगा।

Maharashtra Legislative Council Election:All 9 candidates including Maharashtra CM Uddhav Thackeray have been declared as elected unopposed as Member of Legislative Council. Election results declared as only 9 nominations were filed for 9 seats, all other candidates had withdrawn pic.twitter.com/t0OV0omGVQ