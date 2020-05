प्रधानमंत्री आवास योजना की बढ़ी तारीख, मार्च 2021 तक 2.5 लाख और लोगों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था ( Indian Economy ) को पटरी पर लाने के लिए की जा रही घोषणाओं के दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman )

ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ( Prime Minister Housing Scheme ) की अवधि एक साल बढ़ाने का फैसला किया है।

यह एक सब्सिडी लिंक होम लोन स्कीम ( Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) ) है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस स्कीम को ने 2017 में लागू किया था।

यह मार्च 2020 में खत्म ही खत्म हो गई। अब सरकार ने इसको बढ़ाकर मार्च 2021 तक कर दिया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि जिन लोगों की सालाना आए 6 से 8 लााख के बीच में है, वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

Weather Update: दिल्ली में फिर दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर, धूल भरी आंधी से गिरा पारा

Government to extend the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) for middle income group (annual income Rs 6-18 lakhs) up to March 2021; 2.5 lakh middle income families to benefit during 2020-21: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/KKm9CMcj5A

वित्त मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का अब तक 3.3 लाख लोग लाभ उठा चुके हैं। जबकि तारीख बढ़ने से 2.5 लाख और लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा।

निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में हाउसिंग सेक्टर में करीब 70 हजार करोड़ से अधिक का निवेश होगा, जिससे लोगों को लिए रोजगार के द्वार खुल जाएंगे।

प्रवासी मजदूरों को 2 माह तक फ्री राशन, रेहड़ी वालों को 10 हजार रुपए तक विशेष लोन: सीतारमण

Government of India will provide interest subvention of 2% for prompt MUDRA-Shishu Loans payees for a period of 12 months; Relief of Rs 1500 crores to MUDRA-Shishu loan payees: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/SPS4UK9ICO