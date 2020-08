एक भी Coronavirus Patient को नहीं होनी चाहिए वित्तीय परेशानी, हम दे रहे मुफ्त इलाज-जांचः पटनायक

भुवनेश्वर। एक ओर जहां तमाम राज्यों में कोरोना वायरस मरीजों से अस्पतालों द्वारा जांच और इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूले जाने की खबरें सामने आ रही है, वहीं एक राज्य ऐसा भी है जिसने बुधवार को बड़ी घोषणा की है। ओडिशा ( odisha govt ) के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ( Naveen Patnaik ) ने बुधवार को प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस मरीजों को मुहैया कराए जा रहे मुफ्त 'यूनिवर्सल केयर' के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसी को भी वित्तीय परेशानी की वजह से कष्ट नहीं उठाने चाहिए।

सरकार की घोषणा, 28 नहीं बल्कि 20-21, 27 और 31 को पूरे प्रदेश में होगा Lockdown

ओडिशा ( odisha news ) के मुख्यमंत्री का यह बयान बुधववार को प्रदेश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in odisha ) के हालात की समीक्षा और प्लाज्मा थेरेपी आधारित चिकित्सा के विकास को लेकर की गई चर्चा के दौरान सामने आया। उन्होंने कहा, "देश में हम उन कुछ चुनिंदा प्रदेशों में से हैं जो कोरोना मरीजों को बिल्कुल मुफ्त में यूनिवर्सल केयर मुहैया करा रहे हैं। जांच ( Covid-19 Testing ) से लेकर इलाज ( Coronavirus treatment ), परिवहन, रहना, सबकुछ मुफ्त में दिया जा रहा है और वित्तीय परेशानी की वजह से ओडिशा में किसी को कष्ट का सामना ना करना पड़े।"

उन्होंने COVID-19 योद्धाओं के "अथक प्रयासों" की सराहना की और कहा कि राज्य पिछले पांच महीनों में COVID-19 के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ रहा है और अच्छी सफलताएं देखी हैं। पटनायक ने कहा, "हम सक्रिय रूप से स्थिति का आकलन कर रहे हैं और पर्याप्त बुनियादी ढांचा बनाने, पर्याप्त परीक्षण किट और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए अग्रिम योजना तैयार कर रहे हैं। इस बीच तीन सप्ताह की अवधि में हम शून्य से पांच प्लाज्मा थेरेपी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं।"

With 1785 recoveries in a single day, #Odisha has registered yet another record #COVID19 recoveries. Appreciation for the dedication of our healthcare professionals and #CovidWarriors who are relentlessly fighting to save precious lives & defeat the pandemic. #OdishaFightsBack https://t.co/9ZMTP3pqdR

पटनायक ने कहा, "मैं प्रशासन और डॉक्टरों और उन अस्पतालों से जुड़े हुए सभी चिकित्सा पेशेवरों के प्रयासों की सराहना करता हूं। मंत्रियों को प्लाज्मा दान करने को लेकर लोगों को प्रेरित करने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। स्थानीय सरकारी अधिकारियों को लोगों को स्वेच्छा से परीक्षण के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करने और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बुरी निगाह से ना देखे जाने को लेकर स्थानीय स्तर पर एक अभियान शुरू करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।"

बेंगलुरु हिंसा को लेकर चश्मदीद का बड़ा खुलासा, बताई कल रात की वो खतरनाक कहानी

उन्होंने कहा, "COVID-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई को अगले स्तर पर ले जाने के लिए हमने आने वाले हफ्तों के दौरान परीक्षण में काफी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस बात पर ध्यान दें कि कल हमने लगभग 32,000 परीक्षण किए थे। कलेक्टरों को उप-विभागीय अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच अभियान चलाने की सलाह दी जाती है।"

पटनायक ने कहा कि जिन लोगों के पास घर में आइसोलेशन की कोई सुविधा नहीं है, उनकी COVID-19 देखभाल केंद्र और देखभाल घरों में देखभाल की जाएगी। उन्होंने कहा, "वैश्विक अनुभवों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू आइसोलेशन, स्पर्शोन्मुख और हल्के लक्षणों वाले व्यक्तियों के लिए बेहतर और प्रारंभिक उपचार प्रदान करता है, हमारी सरकार ने भी इसकी अनुमति दी है।"

Odisha relaxes weekend shutdown imposed in Ganjam, Khorda, Gajapati, Cuttack & Rourkela municipal corporation areas on Aug 15 up to 11 am to allow citizens to unfurl flag at their premises subject to condition that not more than 10 persons shall congregate at a place: State Govt pic.twitter.com/QHk7HLm8yE