राज्यसभा में सरकार का बड़ा बयान, 'कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई किसी की मौत'

नई दिल्ली। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जहां एक ओर देश में तेजी के साथ टीकाकरण को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोविड मैनजमेंट को लेकर राजनीति भी हो रही है।

जहां विपक्ष लगातार कोविड़ के खिलाफ लड़ाई में सरकार पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रही है, वहीं सरकार विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर रही है। कोरोना को लेकर संसद में व्यापक चर्चा की मांग विपक्ष लगातार कर रही है और अब इसी संदर्भ में सरकार ने एक सवाल के जवाब में एक बड़ा ही चौंकाने वाला जवाब दिया है।

यह भी पढ़ें :- डबल कोरोना वेरिएंट से संक्रमित हुई महिला डॉक्टर, भारत का ये ऐसा पहला केस!

सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि, सरकार ने ये जरूर माना कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड काफी अधिक बढ़ी थी।

दरअसल, कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सरकार से पूछा था कि क्या यह सच है कि Covid-19 की दूसरी लहर में कई मरीज सड़कों और अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने लिखित उत्तर देते हुए बताया कि 'स्वास्थ्य राज्य का विषय है और सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के दौरान हुई मौतों के बारे में सूचित करने के लिए गाइडलाइंस दिए गए थे। लेकिन किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है।'

No deaths due to lack of oxygen reported by states/UTs during COVID-19 second wave: Centre



Read @ANI Story | https://t.co/58X3aAeN1f pic.twitter.com/ELk51RE21X