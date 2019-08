जम्मू-कश्मीरः धारा-370 पर अजीत डोभाल की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, स्थिति शांत और लोग समर्थन में

श्रीनगर। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर की धारा-370 खत्म करने के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ( NSA ) अजीत डोभाल घाटी में सक्रिय हो गए हैं। मंगलवार को डोभाल ( NSA Ajit Doval in JK ) ने ग्राउंड जीरो पर स्थिति की समीक्षा की और कुछ स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यहां उन्होंने लोगों से केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर उनकी प्रतिक्रिया ली। डोभाल ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से भी राजभवन में मुलाकात की और राज्य की स्थिति को लेकर चर्चा की।

सूत्रों के मुताबिक स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने पाया कि लोग इस फैसले के समर्थन में हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि यह बदलाव सुनियोजित ढंग से लाया गया।

सूत्रों की मानें तो इस दौरान यह बात भी सामने आई कि घाटी के स्थानीय नेताओं ने लंबे वक्त तक लोगों को गुमराह कर राज किया, इसलिए अब केंद्र सरकार के फैसले को स्वागतयोग्य बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

