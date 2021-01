भारत में तेजी से बढ़ रही New Coronavirus संक्रमितों की संख्या, जानिए 24 घंटे में मिले कितने मरीज?

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के नए स्ट्रेन ( New Strain of Coronavirus) से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में अब तक 38 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन की चपेट में आ चुके हैं। वहीं, नए स्ट्रेन के फैलाव से सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आनी वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा रखी है। बावजूद इसके नया कोरोना वायरस ( New Coronavirus ) मरीजों के माध्यम से भारत में घुस आया है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने लोगों से अहतियात बरतने की अपील की है।

बड़ी खबर: ऑक्सफोर्ड की Corona Vaccine की कीमत का खुलासा, जानिए जनता को कितने में पड़ेगी एक डोज?

नए स्ट्रेन का भारत ने सफलतापूर्वक ‘कल्चर’ किया

इससे पहले, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ( ICMR ) की ओर से कहा गया था कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का भारत ने सफलतापूर्वक ‘कल्चर’ किया है। आपको बता दें कि मेडिकल भाषा में ‘कल्चर’ उस प्रक्रिया का कहा जाता है, जब कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों के तहत उगाने का काम किया जाता है। आईसीएमआर ने कहा कि भारत के अलावा अभी तक किसी भी देश ने ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अब तक सफलतापूर्वक ‘कल्चर’ नहीं किया है।

Corona Vaccine को लेकर अखिलेश के बाद अब उमर अब्दुल्ला का बयान, जानिए टीका लगवानेे के लिए क्या कहा?

New Virus पुराने कोरोना वायरस से 70 गुना अधिक संक्रामक

आपको बता दें कि ब्रिटेन ने पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया को खौफ में ले लिया है। यह वायरस पुराने कोरोना वायरस से 70 गुना अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। वहीं, लंदन इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर एक्सेल गैंडी ने जानकारी देते हुए बताया कि यूके में पाए गए कोरोना वायरस की प्रजनन गति 1.1 से 1.3 के बीच है। हालांकि आम तौर पर वैज्ञानिक इसके प्रजनन की गति को 0.6 से 1.0 से अधिक नहीं होने की उम्मीद रखते हैं।