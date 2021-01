Corona Vaccine को लेकर अखिलेश के बाद अब उमर अब्दुल्ला का बयान, जानिए टीका लगवानेे के लिए क्या कहा?

नई दिल्ली। भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ( CDSCO ) की एक्सपर्ट कमेटी ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ( Corona vaccine covaxin ) और कोविशिल्ड ( Covishield ) के आपातकाली इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ( Union Health Minister Dr Harsh Vardhan ) ने यह साफ कर दिया है कि पहले फेज में देश के तीन करोड़ कोरोना वॉरियर्स ( Corona warriors ) को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ( Akhilesh Yadav ) के उस बयान को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई हैं, जिसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन न लगवाने का ऐलान किया है।

Coronavirus Update: भारत बायोटेक की 'कोवैक्सीन' को आपात उपयोग के लिए मिली मंजूरी

I don’t know about anyone else but when my turn comes I’ll happily roll up my sleeve & get a COVID vaccine. This damn virus has been far too disruptive & if a vaccine helps bring about a semblance of normalcy after all the chaos then sign me up. https://t.co/bVOw7lPJ6w