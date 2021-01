Coronavirus Update: भारत बायोटेक की 'कोवैक्सीन' को आपात उपयोग के लिए मिली मंजूरी

नई दिल्ली। भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की विषय विशेषज्ञ समिति ने शनिवार को भारत बायोटेक ( Bharat Biotech ) की कोरोना वैक्सीन 'कोवैक्सीन' ( Covaxin ) को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले विषय विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन 'कोविशिल्ड' ( Covishield ) को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी थी।

