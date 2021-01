भारत में तेजी से बढ़ती जा रही Corona New Strain से संक्रमित मरीजों की संख्या, आज मिले इतने केस

नई दिल्‍ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के फैलते संक्रमण के बीच ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन ( Corona New Strain in Britain ) के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से भारत सरकार गहरी चिंता में पड़ गई है। इस क्रम में देश शुक्रवार को फिर नए स्ट्रेन के चार मरीज पाए गए हैं, जिसके साथ ही यह संख्या बढ़कर 29 हो गई है।

मरीजों को देश के अलग-अलग हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया

जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित इन सभी मरीजों को देश के अलग—अलग हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। इनमें से NCDC दिल्ली में 8, निमहंस (NIMHANS) बेंगलुरु में 10, एनआईवी (NIV) पुणे में पांच, IGIB दिल्ली में दो, NIBMG कल्याणी में एक, CCMB हैदराबाद तीन संक्रमित रखे गए हैं। कोरोना न्यू वैरियंट के इन मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है, जहां उनके लिए आवश्यक स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं का ध्यान रखा जा रहा है।

6 लोगों को कोरोना के नए प्रकार से पॉजिटिव पाया गया

आपको बता दें कि मंगलवार को ब्रिटेन से लौटे कुल 6 लोगों को कोरोना के नए प्रकार से पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना वायरस के नए प्रकार को भारत में पाए जाने का पहला मामला दर्ज हुआ था, जहां अमेरिका के बाद सबसे अधिक मामले पाए गए हैं। कोरोनावायरस के नए प्रकार को विशेष रूप से डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर में पाया गया है।

25 नवंबर से 23 दिसंबर की मध्यरात्रि तक, लगभग 33,000 यात्री अमेरिका के विभिन्न भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचे। इन सभी यात्रियों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा RT-PCR जांच कराया जा रहा है।