चक्रवात Yaas से ओडिशा के तीन जिले हो सकते हैं सबसे अधिक प्रभावित, NDRF की 18 टीमें तैनात

भुवनेश्वर। चक्रवाती तूफान तौकते के खतरे के बाद अब एक और चक्रवाती तूफान यास का खतरा देश के कई राज्यों पर मंडराने लगा है। संभावना जताई जा रही है कि इस तूफान से सबसे अधिक ओडिशा के तीन जिले प्रभावित हो सकते हैं। लिहाजा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF ) की 18 टीमों को ओडिशा में तैनात किया गया है।

ओडिशा के जिन इलाकों में एनडीआरएफ को तैनात किया गया है उसमें बालासोर (सात), भद्रक (4), केंद्रपाड़ा (3), जाजपुर (2), जगतसिंहपुर और मयूरभंज (एक-एक) शामिल है। इसके अलावा चार टीमों को रिजर्व रखा गया है।

ओडिशा सरकार के अनुसार, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ओडीआरएएफ) की 66 टीमों और 177 दमकल सेवाओं की टीमों को उन क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है जहां चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना है।

भारतीय वायु सेना ने रविवार को एनडीआरएफ के 334 कर्मियों के साथ 21 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत उपकरण एयरलिफ्ट किए हैं। चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए, IAF ने 21 मई से अब तक 606 कर्मियों और NDRF के 57 टन भार को एयरलिफ्ट किया है।

#CycloneYaas



Airlift of 21T of #HADR eqpt & 334 personnel of @NDRFHQ by 5xC-130 aircraft from Patna & Varanasi to Kolkata and Arakkonam to Port Blair is currently underway. #IAF has airlifted 606 personnel and 57T load of NDRF since 21 May, to mitigate the cyclone effect. pic.twitter.com/CrhmhJAwX3