Onam 2020: देशभर में धूम-धाम से मनाया जा रहा ओणम का त्योहार, राष्ट्रपति और PM मोदी ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली। देशभर में ओणम ( Onam Festival ) का त्योहार धूम-धाम से मनाया जा रहा है। हालांकि अन्य त्योहारों की तरह ओणम पर भी कोरोना ( Coronavirus ) का असर देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके लोगों का उत्साह पहले की तरह बरकरार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( Ramnath Kovind ), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ), गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) समेत तमाम दिग्गजों ने ओणम त्योहार पर देशवासियों और खास तौर पर केरल के लोगों को बधाई दी।

दरअसल ओणम का त्योहार सबसे ज्यादा केरल में मनाया जाता है। दरअसल ये त्योहार हर वर्ष राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। ये त्योहार भी गणेश चतुर्थी की तरह दस दिन चलता है।

ओणम के त्योहार पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट के जरिए देशवासियों को बधाई द। उन्होंने लिखा- ओणण के पावन पर्व पर सभी को बधाई। ओणम का त्योहार हमारी समृद्ध सांस्कृति विरासत का प्रतीक है। यही नहीं यह नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञ भाव दर्शाने का भी मौका है। इस अवसर पर हमें जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, वहीं कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते इसको लेकर जारी सभी नियमों का सख्ती से पालन भी करना चाहिए।

Greetings on Onam. This is a unique festival, which celebrates harmony. It is also an occasion to express gratitude to our hardworking farmers. May everyone be blessed with joy and best health. pic.twitter.com/4pjpGRKk6Q