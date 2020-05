Lockdown 3.0: प्याज किसानों की बढ़ी परेशानी, धड़ाम से गिरे दाम

मुंबई। बीते साल के अंत में 150-200 रुपये प्रति किलो तक प्याज की बिक्री ने देशभर के रुला दिया था। विदेशों से प्याज का आयात भी किया गया था। हालांकि पिछले कुछ वक्त से प्याज की कीमतें कम और स्थिर बताई जा रही हैं। लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्याज की खेती के लिए मशहूर नासिक से चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। यहां मार्केट कमेटी के नए आदेश के बाद अब प्याज, किसानों के आंसू निकाल रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों को कम नुकसान उठाते हुए कम कीमत पर इसे बेचने को मजबूर होना पड़ा रहा है।

महाराष्ट्र के नासिक में प्याज किसानों का कहना है कि उन्हें कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्याज किसानों के मुताबिक, "मार्केट कमेटी ने हमें अपनी फसल को बोरी में पैक करने के बाद उन तक लाने के लिए कहा। इस प्रक्रिया में कम से कम 100 रुपये का खर्चा होना तय है। इसके अलावा मजदूर का शुल्क, पैकिंग और परिवहन लागत भी अलग से लग रही है।"

Maharashtra: Onion farmers in Nashik say they're facing financial troubles amid #CoronaLockdown. Say "Market committee told us to bring our yield after packing it in sacks. It involves min.expense of Rs 100. In addition there's labour charge,packing&transportation cost too"(03.5) pic.twitter.com/KdnnJWrUw2