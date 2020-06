जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में PAK की गोलीबारी, सेना का एक जवान शहीद

नई दिल्ली। पाकिस्तानी सेना ( Pakistan Army ) अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। एलओसी ( LOC ) से सटे राजौरी ( Rajouri ) के नौशेरा ( Nowshera ) सेक्‍टर में पाकिस्तान की ओर से सोमवार को भारी गोलाबारी में भारतीय जवान हवलदार दीपक कार्की शहीद ( Soldier Martyred ) हो गए। यही नहीं एक अन्य जवान के साथ एक नागरिक ( Civilion Injured ) के भी जख्मी होने की भी खबर है। भारतीय सेना ( Indian Army ) की ओर से भी पाकिस्तानी गोलाबारी ( Pakistan firing ) का करारा जवाब दिया जा रहा है।

पिछले कुछ दिनों से आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सेना लगातार संघर्षविराम का उल्लंघन ( Pakistan Ceasefire Violation ) कर रही है। पाकिस्तानी सेना पुंछ जिले के कृष्णा घाटी ( Krishna Valley ), राजौरी के नौशेरा सेक्टरों में नियंत्रण रेखा पर, जबकि कठुआ में अंतरराष्ट्रीय सीमा ( IB ) पर मोर्टार शेल से गोलाबारी कर रही है।

Indian Army's Havildar Dipak Karki has lost his life in ceasefire violation by Pakistan in the Nowshera sector (J&K) along the Line of Control. pic.twitter.com/Hir9kJDkCi