जम्मू-कश्मीर में हिंसा फैलाने में जुटा पाकिस्तान, दुनिया इसकी चाल समझ चुकी है- MEA

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस संबंध में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को भी पत्र लिखा है। पाकिस्तान के इस रवैये पर भारत ने कड़ी आलोचना की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के दावे झूठ पर आधारित हैं दुनिया पाकिस्तान की चाल को अच्छी तरह समझ रही है।

बता दें कि पाकिस्तान ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर भारत को निशाने पर लिया। पाकिस्तान ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना कश्मीर के लोगों की आजादी छिनने के बराबर है। यहां पर मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है।

MEA: These statements include references to Jihad & to incite violence in India, this is intended to project an alarmist situation which is far from ground reality. Pakistan needs to understand that the world has seen through their provocative rhetoric based on lies and deceit. https://t.co/Ag0twwZKkJ

आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई करें

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान की हरकत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत की अंदरुनी मामलों में दखल दे रहा है। साथ ही हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि उसकी जमीन से भारत के खिलाफ जो आतंकी गतिविधियां चल रही है। उसे तत्काल रोके।

Raveesh Kumar,MEA: We are aware that Pakistan uses terror as state policy and each time we have made them aware of our concerns.We have received info that Pakistan is trying to infiltrate terrorists.We demand that Pakistan must act against the terror groups operating on its soil. pic.twitter.com/h15Sxwq0tC