भरोसे का साथी : मिस होने के बाद 90Km का रास्ता तय कर घर पहुंचा डॉगी

नई दिल्ली। अमूमन आपको यह सुनने को मिलता होगा कि कुत्ते सबसे ज्यादा वफादार और भरोसेमंद ( Loyal and trustworthy ) साथी होते हैं। वह अपने मालिक (Owner ) को इंसानों से भी चाहते हैं। शायद इसी वजह से दुनियाभर के लोग जानवरों में सबसे ज्यादा कुत्तों पर भरोसा ( Trust on dogs ) करते हैं। कुत्ते के भरोसे का एक ऐसा ही नायाब उदाहरण अमरीका के कंसास ( Kansas of America ) से सामने आया है।

हाल ही में अमरीका के कंसास शहर में एक पालतू डॉग मिसिंग (missing Doggie ) था। हफ्ते भर बाद पता चला कि वो अपने पुराने घर पहुंच गया है जोकि वहां से 90 किलोमीटर दूर था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब कंसास के मकान मालिक माइकल और ब्रिटिनी एक दिन घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर उनका लैब्राडोर बैठा है। बता दें कि ये फीमेल डॉग है। ब्रिटनी जब कार से बाहर निकली तो अपने कुत्ते को देखकर कहा अरे ये कुत्ता कहां से आ गया?

मकान में रहने वाले किराएदार का था डॉगी क्लियो

जब माइकल और ब्रिटनी ने Cleo ( डॉगी का मूल नाम ) की माइक्रोचिप चेक की तो पता चला कि ये उनके घर में उनसे पहले रहने वाले लोगों का डॉगी है। डॉगी के ऑनर ने भी उसके गुम होने की जानकारी फेसबुक पर शेयर की थी। माइकल ने उन्हें बाद में बताया कि वो अपने पुराने घर पर है।

इस घटना के बाद Drew जोकि क्लियो के मालिक हैं उन्होंने बताया कि उनकी मां और वो क्लियो से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्हें इस बात को जानकर हैरत हुई कि आखिर वो यहां कैसे पहुंच गई।

उन्होंने कहा कि क्यिलो को यहां तक पहुंचने में एक नदी और कई पहाड़ पार करने पड़े होंगे। हालांकि वो ये भी मान रहे हैं कि हो सकता हो कि किसी अनजान से उसे रास्ते में देखा हो। फिर उसका चिप रीड कर उसे यहां छोड़ दिया हो।

बता दें कि इसी तरह का एक मामला मंगोलिया ( Mongolia ) में सामने आया था। इस मामले में बफादार जानवर डॉगी नहीं बल्कि एक ऊंट था। यह ऊंट अपने पुराने मालिक से मिलने के लिए 100 किलोमीटर का सफर तय कर उनके पुरने घर पहुंच गया।