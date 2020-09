Pawan Kalyan Birthday: महेश बाबू से लेकर रवि तेजा तक ऐसे मिली बधाइयां, अमरीका में भी हुआ Celebration

नई दिल्ली। तेलुगू फिल्मों के पावर स्टार के रूप में पहचान बना चुके अभिनेता पवन कल्याण ( Pawan Kalyan Birthday ) 2 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे पवन कल्याण के जन्मदिन का जश्न ( BirthDay Celebration ) साउथ के साथ देश और विदेशों में रह रेह उनके फैन्स मना रहे हैं। चीरंजीव के छोटे भाई और तेलुगू फिल्मों के बॉक्स ऑफिस स्टार पवन कल्याण का जन्मदिन हर वर्ष उनके फैन्स बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से इस वर्ष भले ही बहुत ज्यादा भीड़ जमा ना हो लेकिन उनके निवास से बाहर से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है।

यही नहीं पावर स्टार पवन को महेश बाबू से लेकर वैंकटेश और रवि तेजा से लेकर सुधीप तक साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तमाम दिग्गज हस्तियों ने ट्वीटर के जरिए जन्मदिन की बधाईयां दी हैं।

आपको बता दें कि पवन कल्याण की आगामी फिल्म वकील साब का भी सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म के निर्माता बोनी कपूर हैं। पवन कल्याण के जन्मदिन पर उनकी इस फिल्म के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। इस फिल्म को लेकर भी प्रशंसक पवन कल्याण को बधाइयां दे रहे हैं।

पवन कल्याम के जन्मदिन पर लगा बड़ा झटका, 40 फीट ऊंचा पोस्टर लगा रहे तीन फैन्स की करंट लगने से हुई मौत

Wishing you a very happy birthday, @PawanKalyan !! May your kindness and humility always inspire a change. Good health and happiness always! 😊🤗 pic.twitter.com/VHlkl10AtU — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 2, 2020

साउथ फिल्म इंडस्ट्री सुपर हीरो महेश बाबू ने पवन कल्याण को जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- आप को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, !! आपकी दया और नम्रता हमेशा एक बदलाव के लिए प्रेरित करती है। अच्छा स्वास्थ्य और हमेशा खुश रहें!

Wishing one of my favourite people, @PawanKalyan garu a very Happy Birthday!! 🤗🤗 A good friend and a fine example of a true gentleman! Enjoy your day! 😊 pic.twitter.com/tvaxKBwgUK — Ravi Teja (@RaviTeja_offl) September 2, 2020

फिल्म अभिनेता रवि तेजा ने भी पवन कल्याण के उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- मेरे पसंदीदा लोगों में से एक, गारू अ वेरी हैप्पी बर्थडे !! एक अच्छा दोस्त और एक सच्चे सज्जन का बेहतरीन उदाहरण! अपने दिन का आनंद लें!

Happy Birthday @PawanKalyan garu 🙂 As an actor, as a leader ... You are always a force. #HBDPawanKalyan — Sudheer Babu (@isudheerbabu) September 2, 2020

ब्लैक बेल्ट है साउथ का ये पावर स्टार, तीन शादियां करने वाले इस अभिनेता का जनसेना पार्टी से है खासा कनेक्शन

सुधीर बाबू ने भी ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा- एक अभिनेता और नेता के तौर पर हमेशा एक फोर्स की तरह रहने वाले पवन आपको जन्मदिन की बधाई।

Happiest birthday to a wonderful human being and my dear friend @PawanKalyan!! Wishing you a year filled with health & happiness!! #HBDPawanKalyan pic.twitter.com/5LxxraptUV — Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) September 2, 2020

वैंकटेश ने भी पवन को उनके जन्मदिन पर ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा- एक अद्भुत इंसान और मेरे प्यारे दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं, आपका पूरा वर्ष स्वास्थ्य और खुशी से भरा हो।

अमरीका में मना पवन का जन्मदिन

पवन कल्याण का जन्मदिन अमरीका के ह्यूस्टन, टेक्सास में अभिनेता-राजनेताओं के प्रशंसकों के एक समूह द्वारा मनाया गया। 2 सितंबर को उनके जन्मदिन से पहले विशेष अवसर के लिए खासतौर पर व्यवस्था की गई। रेडियो हंगामा के जरिए पवन के प्रशंसकों ने उनकी आगामी फिल्म वकील साब को लेकर बधाई दी और फूड पैकेट बांटे।