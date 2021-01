नए साल के जश्न पर बिरयानी बनी लोगों की पहली पसंद, Zomato पर हर मिनट आए 4000 से ज्यादा ऑर्डर्स

नई दिल्ली। कोरोना जैसी महामारी के बीच पूरी दुनिया नई उम्मीदों के साथ नए साल का जश्न मना रही है। भारत में भी नए वर्ष के स्वागत के लिए 31 दिसंबर को लोगों को जमकर जश्न मनाया। कुछ लोग घर के बाहर निकले तो कुछ लोगों ने घर पर रह कर ही एंजॉय किया।

इस जश्न में लोगों ने जमकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर किए। इनमें बिरयानी लोगों की पसंद में सबसे आगे रही। ये जानकारी जोमैटो (Zomato) को सीईओ दीपेंद्र गोयल ने ट्वीट के जरिए दी।

Insane amount of strain in the system right now. 1.4 lakh live orders right now. ~20k biryanis in transit. And 16k pizzas; 40% of them extra cheese pizzas. #facts https://t.co/2TK8IHyxHp

Here's a heat map of "add to cart" events across the globe. 634k events in the last 30 minutes.



So many people outside of India are placing orders for their loved ones in India. 🥳



PS – UAE, Lebanon, Turkey event logs are for local orders. pic.twitter.com/mABSmz3QHf