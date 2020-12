पेट्रोलियम मंत्री का बयान, अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव के कारण तेल के दाम बढ़े

नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि, हम देश में पांच हजार संकुचित बायोगैस प्लांट्स के निर्माण के मिशन पर हैं। प्रधान का कहना है कि मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र में इन प्लांट्स के उपयोग की काफी संभावना है। यहां पर किसान कृषि अपशिष्ट के जरिए ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने पेट्रोलियम की बढ़ती कीमत के कारण बताए।

Oil prices are high these days because of the recent American presidential elections & internal conflicts in some other countries. So crude oil prices have increased in the world, and here: Dharmendra Pradhan, Union Petroleum Minister https://t.co/W6gq6R4wH3