Gujarat Hospital Fire: PM Modi ने मृतक के परिजनों के लिए 2-2 लाख मदद का किया ऐलान, अमित शाह ने जताया दुख

नई दिल्ली। गुजरात ( Gujarat ) के अहमदाबाद ( Ahmedabad ) में दिन निकलते ही दर्दनाक मंजर सामने आ गया। यहां के नवरंग पुरा इलाके में स्थित श्रेय अस्पताल ( Shrey Hospital ) अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों को जान ( 8 patients die in gujarat ) चली गई। दरअसल ये अस्पताल कोविड डेडिकेटेड बताया जा रहा है। जहां आईसीयू ( ICU ) में कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा था। लेकिन तड़के करीब 3 बजकर 15 मिनट पर आईसीयू में आग लग गई जिसने धीरे-धीरे विकराल रूप ले लिया।

आग लगने की वजह से आईसीयू में भर्ती 5 पुरुष और 3 महिलाओं की जलने से मौत हो गई। जबकि एक पैरामेडिकल स्टाफ घायल बताया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया। पीएम मोदी ( pm modi ) ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया।

Saddened by the tragic hospital fire in Ahmedabad. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to CM @vijayrupanibjp Ji and Mayor @ibijalpatel Ji regarding the situation. Administration is providing all possible assistance to the affected.

गुरुवार का दिन गुजरात के अहमदाबाद में भीषण अग्निकांड लेकर आया। एक तरफ प्रदेश कोरोना वायरस से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना अस्पताल में हुए इस दर्दनाक हादसे ने हर किसी को हिला कर रख दिया।

खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस दर्दनाक हादसे पर दुःख प्रकट किया। उन्होंने लिखा- अहमदाबाद के अस्पताल में आग लगने से दुखी हूं। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं।

पीएम मोदी ने बताया मैंने इस हादसे को लेकर सीएम विजय रुपाणी और मेयर बिजल पटेल से बात की और स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।

दो-दो लाख मुआवजे का ऐलान

पीएम मोदी ने मृतक के परिजनों को दो-दो लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। इसके साथ ही हादसे में घायलों के परिजनों को भी 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये मुआवजा 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष' के जरिए दिया जाएगा।

