जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने मां का लिया आशीर्वाद, साथ में खाया खाना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 69वें जन्मदिन पर अपनी मां से मिलने गांधीनगर पहुंचे। पीएम मोदी ने मां हीरा बेन से आशीर्वाद लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने मां के साथ खाना भी खाया। पीएम मोदी ने खाने में रोटी सब्जी, दाल और सलाद लिया। पीएम मोदी करीब आधे घंटे तक अपनी मां के साथ घर पर ठहरे।

केवडिया में एक जनसभा को संबोधित करने और सरदार सरोवर डैम का जायाजा लेने और बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब ढाई बजे गांधीनगर पहुंचे। 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वड़नगर में हुआ था। बता दें कि नरेंद्र मोदी आजाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi meets his mother Heeraben Modi at her residence, in Gandhinagar. Today is PM Modi's 69th birthday. pic.twitter.com/vT8X46DfdK