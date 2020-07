पीएम मोदी ने रीवा सोलर पावर प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया, बिजली उत्पादन की क्षमता 750 मेगावाट

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने मध्य प्रदेश में स्थापित 750 मेगावाट क्षमता वाली एशिया की सबसे बड़ी रीवा सोलर पावर प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। प्लांट का उद्धाटन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान व कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए।

बता दें कि रीवा सोलर पावर परियोजना में एक सौर पार्क के अंदर 500 हेक्टेयर भूमि पर 250-250 मेगावाट की तीन सोलर एनर्जी यूनिट्स शामिल हैं। कुल 750 मेगवाट सोलर एनर्जी का यहां से उत्पादन होगा। रीवा सौर पावर प्लांट सालाना लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi dedicates to the nation the 750 MW Solar Project set up at Rewa, Madhya Pradesh, via video conferencing. pic.twitter.com/O7MCLH6Efb