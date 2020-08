अब Aadhar Card की तरह बनेगा Health ID Card, जानें क्या है National Digital Health Mission

नई दिल्ली।

Independence Day 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi Speech Live ) ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ( National Digital Health Mission ) की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा, हम स्वास्थ्य क्षेत्र में पूर्णतया प्रौद्योगिकी-आधारित मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। देश के हर नागरिक का एक हेल्थ आईडी कार्ड ( Health ID Card for Citizen ) बनेगा, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी।

इससे जब भी वह किसी डॉक्टर या अस्पताल में जाएंगे, हेल्थ कार्ड से सभी जानकारी के जरिए डॉक्टर इलाज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ( NDHM ) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ( Jan Aarogya ) की तर्ज पर होगा। ताकि, देश में स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार किया जा सके।

क्या है National Digital Health Mission ?

पीएम मोदी ने One Nation One Ration Card की तर्ज पर One Nation one Health Card योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत हर नागरिक की स्वास्थ्य की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। साथ ही आधार कार्ड की तरह लोगों का हेल्थ ID कार्ड ( Health Card ) तैयार किया जाएगा। सरकार की वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना ( One Nation one health card scheme ) के जरिए सभी का एक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इससे होने वाले ट्रिटमेंट और टेस्ट की पूरी जानकारी इस कार्ड में उपलब्ध रहेगी। जरूरत पड़ने पर भविष्य में इस रिकॉर्ड की मदद ली जा सकेगी।

क्या होगा फायदा?

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जब आप किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएंगे तो आपको सारे पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट साथ ले जाने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर आपकी यूनिक आईडी की मदद से आपका मेडिकल रिपोर्ट देख सकेंगे।

कैसे करेगा काम?

इस योजना के तहत, अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर को एक सेंट्रल सर्वर से जोड़ दिया जाएगा। इससे व्यक्ति का मेडिकल डाटा भी उसी सर्वर पर मौजूद रहेगा। हालांकि, सरकार की इस योजना से जुड़ने के लिए अस्पताल और नागरिकों पर निर्भर करेगा। हर नागरिक का एक सिंगल यूनिक आइडी ( Unique ID ) जारी होगी। उसी के आधार पर मेडिकल की सभी जानकारी उपलब्ध होगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में मुख्य तौर पर चार चीजों पर फोकस किया गया है। Health ID, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, देशभर के डिजी डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन।

