ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर PM मोदी ने की मीटिंग, गृह मंत्रालय ने जारी किए नए आदेश

नई दिल्ली। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बहुत से हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी ने आज एक हाईलेवल मीटिंग की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों से देशभर में ऑक्सीजन की डिमांड तथा सप्लाई को लेकर समीक्षा की तथा अधिकारियों को यथासंभव ऑक्सीजन की सप्लाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मीटिंग में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि विभिन्न राज्यों के बीच तालमेल बिठाया जा रहा है। समीक्षा के बाद पीएम ने ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ाकर सभी राज्यों तक सुचारू रूप से पहुंचाने तक की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को भी ऑक्सीजन की जमाखोरी रोकने की आवश्यकता है ताकि सही व्यक्ति तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके।

ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए गृह मंत्रालय ने जारी किए नए आदेश, इंडस्ट्रीज पर लगाई रोक

देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने अगले आदेश तक इंडस्ट्रीज को औद्योगिक ऑक्सीजन की सप्लाई किए जाने पर रोक लगा दी है। हालांकि कुछ इंडस्ट्रीज को सशर्त छूट दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए।

आदेश के संबंध में गृह सचिव ने पत्र लिख कर कहा कि किसी भी ऑक्सीजन सप्लायर या मैन्यूफैक्चरर पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए ताकि वे अपने गृहराज्य के अलावा अन्य राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। आदेश में स्थानीय प्रशासन को भी कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले व्हीकल्स पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाए।

No restriction shall be imposed on the movement of Medical Oxygen between the State and transport authorities shall be instructed to accordingly allow free inter-state movement of oxygen-carrying vehicles: MHA #COVID19 pic.twitter.com/EvOkeuT7By