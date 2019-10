PM मोदी ने की बॉलीवुड के सितारों से मुलाकात, बोले- गांधी और गांधीवाद पर बनाएं फिल्म

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फिल्म उद्योग की जानी-मानी हस्तियों से मुलाकात की और उनसे गांधी और गांधीवाद पर फिल्म बनाने की अपील की।

इस अवसर पर बॉलीबुड के प्रमुख सितारे मौजूद थे।

फिल्म उद्योग को आमंत्रित करने का मकसद महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गांधी और गांधीवाद पर फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करना था।

रिपोर्ट: चांद पर इस लिए नहीं मिटते इंसानों के कदमों के निशान, जाने क्या है रहस्य

Thank you PM Modi for discussion on change within: Shah Rukh Khan



Read @ANI story | https://t.co/eeaz8MsSbx pic.twitter.com/WyPTwSGGj0 — ANI Digital (@ani_digital) October 19, 2019

रिपोर्ट: चांद पर जमा हो गया कूड़े का ढेर, ऐसी चीजें छोड़ आते हैं अंतरिक्ष यात्री

महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को सिनेमा जगत की दिग्गज हस्तियां मिलीं।

इनमें प्रमुख रूप से शाहरुख खान, आमिर खान, कंगना रनौत, जैकलीन फर्नांडीज, इम्तियाज अली, एकता कपूर, अनुराग बसु, बोनी कपूर और सनी देओल शामिल थे।

बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां इस इवेंट में शामिल हुईं और गांधी जी से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर अपने सुझाव दिए।

प्रधानमंत्री आवास 7, लोककल्याण मार्ग पर नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि गांधी के विचार सादगी के पर्याय हैं।

चंद्रयान-2: चांद पर निकला दिन, सूरज की रोशनी लैंडर विक्रम में डालेगी नई जान!

#WATCH Shahrukh Khan speaks during Prime Minister Narendra Modi’s interaction with members of film fraternity on 'ways to mark the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi.' pic.twitter.com/GdA8VKWV9c — ANI (@ANI) October 19, 2019

बैठक के दौरान उन्होंने फिल्म जगत की हस्तियों से डांडी में बने गांधी म्यूजियम घूमने की अपील की। मोदी ने कहा कि आप लोगों को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी जाना चाहिए, जहां देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं।

कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां पीएमओ के ट्विटर अकाउंट पर साझा की गई हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों को प्रचारित करने के लिए फिल्म और टेलिविजन जगत शानदार काम कर रहे हैं।

रिपोर्ट: चांद पर जमा हो गया कूड़े का ढेर, ऐसी चीजें छोड़ आते हैं अंतरिक्ष यात्री

Delhi: Shahrukh Khan, Aamir Khan, Kangana Ranaut and other members of film fraternity with Prime Minister Narendra Modi after an interaction on ‘ways to mark the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi.’ pic.twitter.com/SuRHZsKJkR — ANI (@ANI) October 19, 2019

चांद की सतह पर हैं इंसानी पैरों के निशान, इन जांबाजों ने रच डाला था इतिहास

फिल्म एक्टर आमिर खान ने कहा कि बापू के विचारों को प्रचारित करने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं।

क्रिएटिव लोगों के तौर पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं पीएम मोदी को भरोसा दिलाता हूं कि हम इस दिशा में कुछ करने का प्रयास करेंगे।

शाहरुख, आमिर, कंगना और एकता कपूर ने विडियो संदेश में पीएम मोदी की पहल की तारीफ की है।