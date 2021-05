PM मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में की ऑक्सीजन-कोविड दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश के कुछ अस्पतालों में जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा है। तो वहीं विपक्ष सरकार को निशाना बना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने हालात की गंभीरत को समझते हुए बुधवार को कोरोना की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।

इस बैठक में पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की कमी और कोविड दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता व आपूर्ति पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया कि सरकार कोविड के प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की आपूर्ति पर भी सक्रिय रूप से निगरानी रख रही है। साथ ही कोरोना महामारी में राज्यों को पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक, पीएम को बैठक में इस बात से भी अवगत कराया गया कि पिछले कुछ सप्ताह में रेमेडिसविर (Remdesivir) इंजेक्शन के उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

It was discussed that states are being provided medicines in good quantities. PM was also apprised that production of all drugs including Remdesivir has been ramped up significantly in the last few weeks. PM also took stock of the situation on oxygen availability & supply: PMO