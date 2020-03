कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी को मिला मां हीराबेन का साथ, PM केयर्स फंड में दान किए 25 हजार रुपए

नई दिल्ली। भारत में हर रोज कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस जानलेवा वायरस ( Coronavirus ) से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने लॉकडाउन ( Lockdown ) घोषित कर कोरोना के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है।

कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की इस मुहिम में उनकी मां हीराबेन ( Hiraben) भी साथ खड़ी हैं। यही वजह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पीएम केयर्स फंड ( PM Cares Fund ) में 25 हजार रुपए की धनराशि दान की है।

हीराबेन ने यह धनराशि अपनी खुद की सेविंग्स से दान की है। आपको बता दें कि हीराबेन गुजरात में अपने परिवार के साथ रहती हैं।

इस दौरान वह टीवी पर लगातार बेटे नरेंद्र मोदी के प्रयासों का समर्थन करती हैं।

मां हीराबेन ने सोमवार को यह धनराशि पीएम केयर्स फंड में दान की है। प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी की मां के इस प्रयास की सोशल मीडिया पर खूब प्रशंसा हो रही है।

आपको बता दें कि इस फंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पीड़ितों की सहायता के उद्देश्य से बनाया है। इस फंड में उद्योगपतियों और विशिष्टजनों के साथ देश और दुनिया के लोगों से मदद प्राप्त हो रही है।

Prime Minister Narendra Modi's mother Hiraba donates Rs 25,000 from her personal savings to #PMCARES Fund. #COVID19 (File pic) pic.twitter.com/N1Z9G1B31C