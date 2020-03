Coronavirus: दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी पहुंच चुकी है भारत, PM बोले- घबराने की कोई जरूरत नहीं

नई दिल्ली। चीन और दुनिया के कई देशों के बाद कोरोना वायरस भारत ( Coronavirus in India ) पहुंच गया है। नोएडा ( Coronavirus in Noida ) के बाद अब आगरा में कोरोनावायरस (कोविड-19) ( Coronavirus in Agra ) के छह और संदिग्ध मामले सामने आने के बाद भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं।

सरकार के एक बयान के अनुसार हाई वायरल के छह मामले आगरा में नमूना जांच के दौरान पाए गए। ये लोग कल नई दिल्ली में पाए गए कोविड-19 के मरीज के संपर्क में आए थे।

इन लोगों को अलग स्थान पर रखा गया है। इनके नमूने पुणे स्थित एनआईवी भेज दिए गए हैं।

There is no need to panic. We need to work together, take small yet important measures to ensure self-protection. pic.twitter.com/sRRPQlMdtr — Narendra Modi (@narendramodi) March 3, 2020

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट कर लोगों संयम बरतने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा कि COVID-19 कोरोन वायरस की तैयारियों के संबंध में व्यापक समीक्षा की गई।

अलग-अलग मंत्रालय और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, जो भारत में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग से लेकर शीघ्र इलाज मुहैया करा रहे हैं।

जबकि दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि 'घबराने की जरूरत नहीं है। हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है।

UP Health Minister: 6 members of 2 families came in contact with the infected man at party in Noida. Their samples were sent to Delhi's National Centre for Disease Control laboratory. Samples of a man&his family, who was working with the infected man, were also sent to laboratory pic.twitter.com/usLlMoYFS7 — ANI UP (@ANINewsUP) March 3, 2020

एक रिपोर्ट के अनुसार इन छह लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम (आईडीएसपी) नेटवर्क से लगाया जा रहा है।

इसके साथ ही भारत में इस बीमारी की चपेट में आए लोगों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। कोविड-19 के दो मामले सोमवार को पाए गए, जिनमें एक राष्ट्रीय राजधानी तथा दूसरा मामला तेलंगाना में पाया गया।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 का एक पॉजिटिव मामला नई दिल्ली में पाया गया है और एक मामला तेलंगाना में पाया गया है।"

UP Health Minister Jay Pratap Singh: The Delhi man returned from Europe with two of his Agra-based relatives on February 26. His relatives were put in isolation after he was found positive for COVID-19 yesterday. https://t.co/y5Ey2iz2Xt pic.twitter.com/NiK9EPR8Kq — ANI UP (@ANINewsUP) March 3, 2020

दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के साथ विमान के क्रू मेंबर्स को भी निगरानी में रखने का फैसला लिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की पुष्टि के बाद यह फैसला लिया गया कि विएना-दिल्ली एयर इंडिया विमान के 10 क्रू मेंबर्स को उनके घर में 14 दिन के लिए निगरानी में रखा जाएगा।

वहीं, तीसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM modi ) से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात संसद भवन परिसर में हुई। पीएम मोदी और केजरीवाल के बीच कोरोना वायरस ( coronavirus ) से निपटने की तैयारी और दिल्ली हिंसा ( Delhi Violence ) पर चर्चा हुई।