New Education Policy पर बोले PM Modi- नए भारत की नींव होगी तैयार, जानें क्यों भावुक हुए Dr Kasturirangan

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( New Education Policy ) को नए भारत की नींव का सबसे बड़ा जरिया बताया। दरअसल शिक्षा मंत्रालय ( Education Ministry ) की ओर से आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति पर ई कॉन्क्लेव ( E Conclave ) को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि करीब तीन से चार वर्ष की मंथन और चर्चाओं के बाद नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। हर तरह की विचारधारा के लोगों के विचारों को सुना और उन पर मंथन किया गया।

पीएम मोदी ने कहा नई शिक्षा नीति को लागू करना कोई सर्कुलर जारी करने जैसा काम नहीं बल्कि ये नीति आने वाले भारत की नींव रखेगी। आपको बता दें कि कॉन्क्लेव में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ढांच तैयार करने वाले डॉ. कस्तूरीरंगन ( Dr Kasturirangan )और उनकी टीम, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और जानेमाने शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया।

