कोरोना महामारी के बीच 'Cyclone Tauktae' ने बढ़ाई PM मोदी की चिंता, उद्धव ठाकरे से से पूछी यह बात

नई दिल्ली। Cyclone Tauktae से कई राज्यों में मिल रही तबाही की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray ) से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने चक्रवात ( Cyclone Tauktae ) से हो रहे नुकसान को लेकर चिंता जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने Cyclone Tauktae को लेकर तैयारी और मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि चक्रवात से महाराष्ट्र भी अछूता नहीं रहा है, यहां भी तूफान का प्रभाव देखने को मिला है।

Prime Minister Narendra Modi spoke to Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray on the #CycloneTauktae related situation. (file pictures) pic.twitter.com/GpkVHs3rMT — ANI (@ANI) May 17, 2021

वहीं, अरब सागर में Cyclone Tauktae की वजह से मुंबई तट पर एक बजरा बिना लंबर के समुद्र में बह गया। इस बजरे पर 273 लोग सवार है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि Cyclone Tauktae आज यानी सोमवार शाम को गुजरात तट पर पहुंच सकता है, जिसके गंभीर और भीषण होने की आशंका है। नौसेना के एक प्रवक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि बॉम्बे हाई के हीरा तेल क्षेत्र में पी-307 बहने की खबर है, जिसकी खोज के लिए एनआईएस कोच्चि को रवाना किया गया है। आपको बता दें कि हीरा तेल क्षेत्र मुंबई से लगभग 70 किलोमीटर दूर साउथ-वेस्ट में स्थित है।

Maharashtra: Trees and and an electricity poll uprooted near Shiv Sena Bhavan in Mumbai due to heavy rain and winds.#CycloneTaukte pic.twitter.com/QCyafGdTPD — ANI (@ANI) May 17, 2021

आपको बता दें कि चक्रवात तौकते ने 75-85 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी के साथ मुंबई में जोरदार तबाही मचाई, जिसने कई पेड़ों को नुकसान पहुंचाया और कुछ घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया । तूफान ने सड़क पर यातायात को बाधित कर दिया, लेकिन अभी किसी इंसान के हताहत होने की खबर नहीं हैं। इसकी जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी। एक दूसरे घटनाक्रम में, भारतीय नौसेना ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के लगभग 273 कर्मियों को बचाने के लिए दो जहाजों को भेजा है, जो मुंबई से लगभग 175 किलोमीटर दूर, बॉम्बे हाई फील्ड्स के पास एक बहती नौका पर फंसे हुए हैं ।

#WATCH | Maharashtra: Arabian Sea turns rough, in wake of #CycloneTaukte. Visuals from Marine Drive in Mumbai. pic.twitter.com/ovbFFJPruQ — ANI (@ANI) May 17, 2021

तूफान से कम से कम दो लोगों की मौत की खबरें आई हैं। एक नवी मुंबई में एक युवक और रायगढ़ में एक दीवार दुर्घटना में एक अन्य महिला की मौत हो गई है। लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। एक अधिकारी ने कहा कि मौसम विभाग ने सोमवार दोपहर को मुंबई के लिए 'अत्यधिक भारी बारिश' की चेतावनियों और तेज हवाओं 120 किमी प्रति घंटे तक बढऩे का अपग्रेड किया।