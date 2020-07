दुनिया की सबसे बड़ी Onlie Hackathon में 1 अगस्त को PM Modi का संबोधन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन हैकथॉन ( world's largest hackathon ) के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 1 अगस्त को शाम 7 बजे संबोधित करेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ( Ramesh Pokhriyal Nishank ) ने सोमवार को इस बात की घोषणा की। उन्होंने बताया कि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 (सॉफ्टवेयर) ( Smart India Hackathon ) का ग्रैंड फिनाले ( The grand finale ) 1 से 3 अगस्त 2020 तक आयोजित किया जाएगा। इस हैकथॉन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और आई4सी द्वारा किया जा रहा है।

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी ने कर दी बड़ी घोषणा, महामारी से जंग में जीत का दिया फार्मूला

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे, एआईसीटीई चेयरमैन अनिल सहस्रबुद्धे, अपर सचिव एमएचआरडी राकेश रंजन और मुख्य नवाचार अधिकारी एमएचआरडी अभय जेरे के साथ इसकी तैयारियों को लेकर विचार-विमर्श किया।

निशंक ने कहा कि देश के सामने मौजूद चुनौतियों के समाधान के लिए नए डिजिटल तकनीकी नवाचारों की पहचान ( Best Innovation and Skill Initiative ) के लिए यह हैकथॉन खास पहल है। इस प्रतिस्पर्धा में जहां नवाचार समाधान सुझाने के लिए तकनीकी छात्रों के सामने समस्याएं पेश की जाती हैं। इससे छात्रों को सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर काम करने का मौका मिलता है। इसके लिए ये छात्र आउट ऑफ द बॉक्स (अलग तरह का) और विश्व स्तरीय समाधान की पेशकश कर सकते हैं।

Chaired a high-level meeting on #SmartIndiaHackathon today and discussed achievements of the already conducted hackathon.@AICTE_INDIA @HRDMinistry pic.twitter.com/qZ7mMbQVJ6