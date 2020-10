PM Modi आज करेंगे अटल सुरंग का उद्घाटन, अब मनाली और लेह के बीच दूरी हो जाएगी 46KM कम

नई दिल्ली। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अटल सुरंग का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) सुबह 10 बजे हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में उद्घाटन करेंगे। यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी खासियत यह है कि हर मौसम में खुली रहेगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक लाहौल स्पीति के सीसू में उद्घाटन समारोह के बाद मोदी सोलांग घाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे।

Fulfilling Atal Ji’s dream of top quality infrastructure.



Will be in Himachal Pradesh tomorrow to dedicate the #AtalTunnel in Rohtang to the nation. This is an iconic infrastructure project built at a height of 10,000 feet. https://t.co/oZa8RY82vk