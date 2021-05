Guru Tegh Bahadur Jayanti: गुरु तेगबहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली के गुरुद्वारे पहुंचे पीएम मोदी, कही ये बात

नई दिल्ली। सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर ( Guru Tegh Bahadu ) जी का 400 प्रकाश पर्व शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच इस पर्व को पाबंदियों के बीच ही मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शनिवार को गुरु तेग बहादुर की 400 वीं जयंती पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान कई लोगों को "शक्ति और प्रेरणा" देता है।

पीएम मोदी शनिवार सुबह दिल्ली स्थित श्री शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने मत्था टेका और सिख समुदाय के लोगों से बातचीत की। खास बात यह है कि बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के वहां पहुंचे थे।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi visited Gurudwara Sis Ganj Sahib in Delhi today morning and offered prayers on the 400th Prakash Purab of Guru Teg Bahadur. pic.twitter.com/jI7NMFA3R0