बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत, तिहाड़ जेल में हुए थे कोरोना संक्रमित

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना कोई न कोई शख्स इस खतरनाक वायरस का शिकार बन रहा है। इसी कड़ी में बिहार के सिवान जिले के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ( Mohammad Shahabuddin ) का नाम भी जुड़ गया।

बिहार के सीवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना से शनिवार 1 मई को निधन हो गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे राजद नेता शहाबुद्दीन का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था।

Former RJD MP Mohammad Shahabuddin passes away at a hospital in Delhi where he was under treatment for #COVID19.



(File photo)