NEP की पहली वर्षगांठ आज, देश को संबोंधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( NEP ) के एक साल पूरे होने पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए देश की जनता से रूबरू होंगे। इस दौरान वह शिक्षा क्षेत्र में कई पहल भी शुरू कर सकते हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ध्रमेंद्र प्रधान ने इसकी पुष्टि की है, उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आने वाली 29 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी लागू होने का एक साल पूरा होने पर पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम शाम 4 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी के संबोधन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी संबोधन होगा।

Today, on the completion of 1 year of transformative reforms under the NEP, PM @narendramodi ji will launch multiple initiatives that will prove to be a significant milestone in realising several goals envisaged under the New Education Policy and guide us through his address.