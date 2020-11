PM मोदी का चीन और पाकिस्तान को संदेश, 'भारत समझने और समझाने पर विश्वास करता है'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला सीमा पर जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए संबोधन के दौरान चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास रखता है। उन्होंने विस्तारवाद की बात करते हुए बगैर नाम लिए चीन पर निशाना भी साधा।

Today the strategy of India is clear. Today's India believes in the policy of understanding and making others understand. But if attempts are made to test us, the reply they receive is intense: PM Modi addresses soldiers in Jaisalmer on #Diwali pic.twitter.com/Kyc0BBLLhy